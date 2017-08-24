В Пензе губернатор предложил выделить здание отделению СЖР и премировать журналистов Общество

Пенза, 24 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил подчиненным рассмотреть возможность передачи региональному отделению Союза журналистов России (СЖР) здания на улице Тамбовской.

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«На улице Тамбовской здание — миллионов 25–30 или 35 надо на ремонт, проектная документация есть», — сказал он на открытии фестиваля СМИ «А мы из Пензы» в четверг, 24 августа.

Глава региона добавил, что если здание подойдет СЖР, то в нем можно будет провести необходимые работы, чтобы в следующем году уже переехать.

В числе преимуществ Иван Белозерцев отметил, что вблизи здания есть отдельная парковка.

Кроме того, губернатор предложил заложить в бюджет 1 млн. рублей на выплату премий победителям фестиваля «А мы из Пензы».

«Премии должны быть посерьезнее. Журналист немного зарабатывает», — сказал он.