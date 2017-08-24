В Заречном завершены работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» Общество

Заречный, 24 августа 2017. PenzaNews. Весь объем работ, предусмотренных на 2017 год в Заречном Пензенской области в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», выполнен.

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Всего на эти цели потрачено около 67 млн. рублей.

Половина этой суммы была выделена из федерального бюджета, еще 25% — из регионального, оставшаяся четверть — из городского.

Капитально отремонтировано более 70 тыс. кв. метров дорог.

В соответствии с требованиями ГОСТа оборудованы пешеходные переходы около двух школ. Установлено 94 дублирующих дорожных знака над второй полосой проезжей части, которые в настоящий момент тестируются.

Кроме того, налажено наружное освещение на двух участках общей протяженностью около 2 км, сообщает управление общественных связей Заречного.