Нужно найти оптимальное решение для очистки русла Суры в Пензе — губернатор Общество

Пенза, 24 августа 2017. PenzaNews. Оптимальное техническое решение для проведения очистки русла реки Суры в Пензе необходимо найти в результате тщательного изучения всех исходных данных. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

«Мы знаем о сложностях проведения данных работ в связи с наличием коммуникаций, проходящих по дну реки Суры в центре Пензы», — отметил он в ходе встречи с руководителем Верхне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александром Бариновым, состоявшейся в облправительстве в четверг, 24 августа.

Глава региона добавил, что, несмотря на все трудности, эта работа должна быть выполнена.

«Сделать это необходимо», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба правительства области, по окончании встречи Иван Белозерцев и Александр Баринов выехали на набережную, где обсудили варианты проведения очистки русла реки, протекающей через центр Пензы.