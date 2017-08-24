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Нужно найти оптимальное решение для очистки русла Суры в Пензе — губернатор

12:50 | 24.08.2017 | Общество

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Пенза, 24 августа 2017. PenzaNews. Оптимальное техническое решение для проведения очистки русла реки Суры в Пензе необходимо найти в результате тщательного изучения всех исходных данных. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

Нужно найти оптимальное решение для очистки русла Суры в Пензе — губернатор

Фото: Pnzreg.ru

«Мы знаем о сложностях проведения данных работ в связи с наличием коммуникаций, проходящих по дну реки Суры в центре Пензы», — отметил он в ходе встречи с руководителем Верхне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александром Бариновым, состоявшейся в облправительстве в четверг, 24 августа.

Глава региона добавил, что, несмотря на все трудности, эта работа должна быть выполнена.

«Сделать это необходимо», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба правительства области, по окончании встречи Иван Белозерцев и Александр Баринов выехали на набережную, где обсудили варианты проведения очистки русла реки, протекающей через центр Пензы.
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