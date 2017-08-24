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Выпускать качественные газеты можно только при господдержке — секретарь СЖР

16:14 | 24.08.2017 | Общество

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Пенза, 24 августа 2017. PenzaNews. Выпуск печатных изданий высокого качества можно обеспечить только при государственной поддержке газет. Такое мнение высказал секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин на фестивале СМИ «А мы из Пензы» в четверг, 24 августа.

Выпускать качественные газеты можно только при господдержке — секретарь СЖР

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Без господдержки качественный продукт невозможен. Если мы будет пытаться удерживать его на аудитории, мы получим некий «желтый» продукт», — сказал он в ходе круглого стола «СМИ и аудитория: зачем мы друг другу?», состоявшегося в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

По словам Владимира Касютина, западные модели, предполагающие возмещение затрат и получение прибыли только за счет рекламы и читательской подписки, в России не эффективны.

«Лучшие редакторы по-прежнему делают свое дело и зарабатывают деньги. Другое дело, что этих денег не хватит, чтобы сделать что-то грандиозное», — добавил он.
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