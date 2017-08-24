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В Пензе отметили 55-летие Октябрьского района

19:06 | 24.08.2017 | Общество

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Пенза, 24 августа 2017. PenzaNews. Торжественное собрание по случаю 55-летия со дня образования Октябрьского района Пензы состоялось в центре культуры и досуга в четверг, 24 августа.

В Пензе отметили 55-летие Октябрьского района

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к работникам промышленных предприятий, педагогам и врачам, а также другим специалистам, собравшимся в зале, губернатор Иван Белозерцев поблагодарил их за труд во благо родного города.

«Хочу вспомнить тех, кто в довоенные и послевоенные годы строил успешно работающие сейчас заводы и фабрики, благоустраивал район, помогал его жителям налаживать быт. В Октябрьском районе расположено наибольшее в городе число промышленных предприятий, где созданы современные рабочие места, повышается заработная плата, туда приходит грамотная молодежь. Это значит, что у района есть хорошая перспектива для дальнейшего развития», — отметил он.

Иван Белозерцев сообщил, что на развитие района из бюджета региона будет дополнительно выделено 5 млн. рублей.

В свою очередь мэр Пензы Виктор Кувайцев поблагодарил главу администрации Октябрьского района Евгения Гусейнова за грамотно выстроенное взаимодействие с предприятиями, учреждениями и организациями.

«55 лет — это такой рубеж, когда уже есть, чем гордиться, но в то же время нужно планировать дальнейшее стратегическое развитие», — отметил он.
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