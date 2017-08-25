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В Пензе клиент СТО оштрафован за нанесение побоев работнику шиномонтажа

12:58 | 25.08.2017 | Общество

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Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения постановление Октябрьского районного суда Пензы, которым клиент расположенного на улице Ульяновской автосалона оштрафован на 10 тыс. рублей за причинение побоев работнику шиномонтажа.

В Пензе клиент СТО оштрафован за нанесение побоев работнику шиномонтажа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мужчина был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои».

«Установлено, что днем 29 апреля 2017 года в автосалоне на улице Ульяновской злоумышленник толкнул потерпевшего в спину, ударил в область копчика и правым кулаком — в челюсть, причинив ему боль. Полученные телесные повреждения не причинили пострадавшему вреда здоровью», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы.

Он добавил, что, по словам мужчины, в день конфликта он обнаружил царапины на дисках после смены резины на колесах, после чего повел себя агрессивно, но никого не был.

«Несмотря на непризнание вины, факт совершения правонарушения нашел свое подтверждение», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда добавил, что мужчина не согласился с назначенным штрафом и подал на постановление жалобу, однако она была оставлена без удовлетворения.
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