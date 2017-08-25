Пензенская колония заключила несколько госконтрактов на производство швейной продукции Общество

Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Пензенская исправительная колония №5 заключила несколько государственных контрактов на производство швейной продукции, в результате чего цех учреждения оказался загружен работой полностью. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по региону.

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«В настоящее время осужденные заняты пошивом вещевого имущества и постельных принадлежностей», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в промышленной зоне также идет активная работа, направленная на обеспечение внутрисистемных нужд.

По словам начальника отдела по организации трудовой занятости спецконтингента УФСИН России по Пензенской области Хамзи Янгуразова, основными направлениями деятельности являются металло-, деревообработка, сельскохозяйственная переработка, швейное производство и выпуск сувенирной продукции.

«Всего трудоустроены 300 осужденных, из которых порядка 90 человек работают в швейном цехе», — уточнил он.

По его словам, швейное производство хорошо развито не только в ИК-5, но и других учреждениях управления.

«Осуществляется выпуск вещевого имущества для спецконтингента, форменного обмундирования, представлен широкий ассортимент специализированной одежды для сторонних заказчиков, а также мягкого инвентаря», — сказал Хамзя Янгуразов.