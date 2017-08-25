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В Пензенской области упразднено четыре сельсовета

18:19 | 25.08.2017 | Общество

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Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Закон об упразднении четырех сельсоветов в Сосновоборском районе — Малосадовского, Нижнелиповского, Нижнемывальского и Русско-Качимского — принят в ходе 47-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 25 августа.

В Пензенской области упразднено четыре сельсовета

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Упразднение сельсоветов связано с объединением восьми сельских поселений в Сосновоборском районе в четыре», — пояснил заместитель председателя регионального правительства Василий Трохин, представляя соответствующий законопроект.

Он отметил, что объединение производится с учетом мнения населения.

«Приятие проекта закона не повлечет за собой расходов из бюджетов Пензенской области», — уточнил зампред облправительства.

В результате депутаты проголосовали за принятие закона единогласно.

Таким образом, территория Малосадовского сельсовета будет включена в состав Николо-Барнyковского, Нижнелиповского — в состав Нижнекатмисского, Нижнемывальского — в состав Вачелайского, а Русско-Качимского — в состав Шугуровского.

Закон вступит в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.
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