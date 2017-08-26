В Пензе представителям НКО расскажут о создании и продвижении видеоконтента Общество

Пенза, 26 августа 2017. PenzaNews. Неформальная встреча, посвященная созданию видеоконтента, будет организована в Пензе в рамках проекта «Теплица социальных технологий», призванного содействовать развитию некоммерческих организаций.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она состоится в офисе фонда «Гражданский Союз» в предстоящую среду, 30 августа, в 17.00.

Как сообщается на сайте НКО, в роли спикера выступит видеоблогер Глеб Лещенко.

Он расскажет о том, что такое композиция, какие инструменты необходимо использовать во время съемки, а также как обрабатывать полученный материал.

В частности, участники мероприятия узнают о возможностях бесплатных программ, которые может освоить каждый желающий.

«Теплица социальных технологий» — общественный образовательный проект, направленный на развитие сотрудничества между некоммерческим сектором и IT-специалистами.

В его рамках развиваются платформа «IT-волонтер», программа «Пасека» и конкурс малых сайтов. Также проводится курс «Как создать сайт».