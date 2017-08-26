Пензенский губернатор соболезнует родным погибших в ДТП с автобусом на Кубани Общество

Пенза, 26 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП в районе поселка Волна Темрюкского района Краснодарского края, где автобус, перевозивший вахтовых рабочих, накануне упал в море с четырехметровой высоты.

Фото: Admkrai.krasnodar.ru

«В Краснодарском крае сегодня траур. Искренние соболезнования родным и близким погибших в аварии в поселке Волна. Мы скорбим вместе с вами», — написал глава региона в микроблоге «Твиттер» в субботу, 26 августа.

В Краснодар.крае сегодня траур.Искренние соболезнования родным и близким погибших в аварии в поселке Волна.Мы скорбим вместе с вами... — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) August 26, 2017

Ранее стало известно, что спасатели обнаружили тело 18 погибшего.

По последним данным, в транспортном средстве находилось более 50 человек. 33 пассажиров удалось спасти, 17 были признаны погибшими в день аварии.

В храмах Кубани прошли панихиды по людям, жизнь которых унесла трагедия. В регионе приспущены флаги, рекомендовано отменить массовые и развлекательные мероприятия и передачи в эфирах местных телеканалов.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Оно дополнительно квалифицировано по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Установлено, что автобус перевозил рабочих подрядной организации и ЗАО «Таманьнефтегаз». По уточненным данным, подрядная компания занималась строительством пирса, принадлежащего обществу, которого входит в систему порта «Тамань».

В качестве подозреваемых были допрошены водитель автобуса и индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе. Изъята интересующая следствие документация в ЗАО «Таманьнефтегаз» и подрядной организации.

По данным Следственного комитета России, предприятием был заключен договор с индивидуальным предпринимателем на перевозку рабочих. По договору Юрий Вечерадзе должен был предоставить пять автобусов, данные которых были в нем указаны. Однако, транспортное средство, попавшее в ДТП, в договоре не значилось. Кроме того, с водителем этого автобуса у ИП не было никаких официально оформленных отношений.