Активисты очистили от водорослей пруд в Заре Общество

Пенза, 27 августа 2017. PenzaNews. Активисты провели экологическую акцию «Зеленая волна» — за чистый пруд!» по уборке прибрежной зоны пруда в пензенской Заре.

Фото: пресс-служба пензенского отделения РГО

В минувшую субботу, 26 августа, в экологической акции приняли участие активисты реготделения Русского географического общества, сотрудники зоопарка и управления Росприроднадзора по Пензенской области, а также жители микрорайона Заря.

Они с помощью специальных крюков вытащили на берег разросшиеся в пруду водоросли. При этом растительность не осталась лежать на берегу. В ближайшее время она пойдет на корм птицам в пензенском зоопарке.

Вся прибрежная территория пруда была убрана от бытового мусора, в том числе в местах отдыха горожан.

Активисты впервые провели уборку на этом водоеме. По многочисленным обращениям жителей микрорайона пруд включили в список объектов, где помогают волонтеры «Зеленой волны».

После завершения акции, организаторы угостили участников обедом из приготовленных на открытом воздухе плова и ухи, сообщает пресс-служба регионального отделения РГО.