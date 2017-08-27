15:35:07 Воскресенье, 27 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Активисты очистили от водорослей пруд в Заре

09:31 | 27.08.2017 | Общество

Печать

Пенза, 27 августа 2017. PenzaNews. Активисты провели экологическую акцию «Зеленая волна» — за чистый пруд!» по уборке прибрежной зоны пруда в пензенской Заре.

Активисты очистили от водорослей пруд в Заре

Фото: пресс-служба пензенского отделения РГО

В минувшую субботу, 26 августа, в экологической акции приняли участие активисты реготделения Русского географического общества, сотрудники зоопарка и управления Росприроднадзора по Пензенской области, а также жители микрорайона Заря.

Они с помощью специальных крюков вытащили на берег разросшиеся в пруду водоросли. При этом растительность не осталась лежать на берегу. В ближайшее время она пойдет на корм птицам в пензенском зоопарке.

Вся прибрежная территория пруда была убрана от бытового мусора, в том числе в местах отдыха горожан.

Активисты впервые провели уборку на этом водоеме. По многочисленным обращениям жителей микрорайона пруд включили в список объектов, где помогают волонтеры «Зеленой волны».

После завершения акции, организаторы угостили участников обедом из приготовленных на открытом воздухе плова и ухи, сообщает пресс-служба регионального отделения РГО.
Актуальное
Читайте также
В Кузнецке пройдут соревнования по греко-римской борьбе памяти Ивана Атякина Мэр Пензы поручил восстановить пешеходную связь при ремонте Свердловского моста
Управляющая компания оштрафована на 20 тыс. рублей за некачественную воду в Чемодановке В Сосновоборском районе мужчина получил условный срок за изготовление и хранение оружия
Пензенские хоккеисты сыграют с клубом «Саров» за первое место в «Кубке «Дизеля» В Пензе предприниматель оштрафован за неправильную вытяжку в булочной «Bonape»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама