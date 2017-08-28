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Белозерцев предложил ГК «Ташир» рассмотреть возможность восстановления канатной дороги

10:25 | 28.08.2017 | Общество

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Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил группе компаний «Ташир» рассмотреть возможность восстановления канатной дороги, ранее соединявшей улицу Пушкина и Западную поляну в Пензе.

Белозерцев предложил ГК «Ташир» рассмотреть возможность восстановления канатной дороги

Фото: Pnzreg.ru

В ходе встречи с представителем группы компаний «Ташир» Симоном Овеяном, состоявшейся в правительстве региона в понедельник, 28 августа, также были затронуты вопросы восстановления гостиничного комплекса на улице Пушкина, известного жителям как гостиница «Интурист».

В настоящее время сформирована концепция внешнего облика и назначения здания. Сооружение проходит экспертизу, разрабатывается проект планировки.

«В свое время рядом была устроена канатная дорога, связывавшая улицу Пушкина с районом Западной поляны. Ее можно восстановить, и она вновь будет пользоваться популярностью среди жителей и гостей города», — отметил Иван Белозерцев.

Кроме того, участники встречи обсудили ввод в эксплуатацию тепличных комплексов в области, а также возможность строительства в Пензе современного медицинского центра, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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