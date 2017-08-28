Белозерцев предложил ГК «Ташир» рассмотреть возможность восстановления канатной дороги Общество

Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил группе компаний «Ташир» рассмотреть возможность восстановления канатной дороги, ранее соединявшей улицу Пушкина и Западную поляну в Пензе.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе встречи с представителем группы компаний «Ташир» Симоном Овеяном, состоявшейся в правительстве региона в понедельник, 28 августа, также были затронуты вопросы восстановления гостиничного комплекса на улице Пушкина, известного жителям как гостиница «Интурист».

В настоящее время сформирована концепция внешнего облика и назначения здания. Сооружение проходит экспертизу, разрабатывается проект планировки.

«В свое время рядом была устроена канатная дорога, связывавшая улицу Пушкина с районом Западной поляны. Ее можно восстановить, и она вновь будет пользоваться популярностью среди жителей и гостей города», — отметил Иван Белозерцев.

Кроме того, участники встречи обсудили ввод в эксплуатацию тепличных комплексов в области, а также возможность строительства в Пензе современного медицинского центра, сообщает пресс-служба регионального правительства.