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В Пензе первомайский отдел приставов переехал на улицу Маршала Крылова

17:24 | 28.08.2017 | Общество

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Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Первомайский районный отдел судебных приставов по городу Пензе регионального управления ФССП России, ранее располагавшийся на 5-м Виноградном проезде, теперь будет находиться на улице Маршала Крылова, 20.

В Пензе первомайский отдел приставов переехал на улицу Маршала Крылова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная, изменения начали действовать в понедельник, 28 августа.

«В настоящее время идет подключение оборудования и завершаются работы по переезду судебных приставов. Просим посетителей извинить за временные неудобства», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, обратиться к приставам Первомайского района можно по телефону информационного центра: +7 (8412) 22-06-85.
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