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Призывников пока не будут отправлять служить на ракетный катер «Заречный»

08:03 | 29.08.2017 | Общество

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Заречный, 29 августа 2017. PenzaNews. Призывники, в том числе из Пензенской области, временно не будут проходить службу на ракетном катере «Заречный». Об этом сообщил военный комиссар по городу Заречному Игорь Ермаков.

Призывников пока не будут отправлять служить на ракетный катер «Заречный»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе оперативного совещания в мэрии ЗАТО он уточнил, что судно поставлено на регламентные работы.

По словам Игоря Ермакова, они продлятся до декабря.

Военный комиссар по Заречному отметил, что в настоящее время происходит перераспределение проходящих на нем службу юношей на другие корабли.

По его словам, во время осенней призывной кампании молодых людей сразу будут направлять на другие судна, сообщает управление общественных связей Заречного.

Ракетный катер был спущен на воду 16 апреля 1988 года. 4 марта 1989 года был зачислен в списки ВМФ СССР.

С 18 ноября 1993 года по настоящее время ракетный катер «Заречный» входит в состав Первого гвардейского дивизиона ракетных катеров 36-й Краснознаменной ордена Нахимова I степени бригады ракетных катеров Балтийской военно-морской базы Балтийского флота.

Имя «Заречный» судну было присвоено в 2011 году.

За 26 лет службы катер принял участие в 30-ти сбор-походах кораблей Балтийского флота, выполнил несколько десятков боевых упражнений артиллерийскими комплексами, средствами радиоэлектронной борьбы и переносными зенитно-ракетными комплексами, отстоял более 45 боевых дежурств, прошел более 15 тыс. миль.
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