Пензенские школьники стали серебряными призерами акции «Я – гражданин России» Общество

Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Учащиеся школы №37 города Пензы Денис Давыдов, Аркадий Самсонов и Евгения Пастыка заняли второе место по итогам финального этапа XVII всероссийской акции «Я – гражданин России».

Фото: пензенское отделение «Поискового движения России»

Они завоевали «серебро» в номинации «Гражданские инициативы». Школьники представляли социальный проект «Путями пензенских бойцов пройдем, их помня славу!»

Как сообщила ИА «PenzaNews» руководитель проекта, председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова, проект реализовывался с сентября 2016 года по июль 2017 года.

«Его цель — увековечивание памяти бойцов 61-й стрелковой дивизии, сформированной в 1939 году в Пензе. В ходе реализации проекта на братском кладбище в городе Буда-Кошелево Гомельской области Белоруссии состоялось открытие мемориального знака в память командира 61-й стрелковой дивизии, генерал-майора Николая Прищепы. А на мемориальном кладбище в деревне Заполье Рогачевского района была установлена памятная доска с именами 22 бойцов 61-й дивизии, останки которых найдены на территории республики во время военно-археологических экспедиций», — пояснила она.

По словам Ларисы Казаковой, все три школьника состоят в отряде «Поиск-вездеход».