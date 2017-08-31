Губернатор, мэр и глава Пензы оценили качество реконструкции улицы Антонова Общество

Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев, мэр Пензы Виктор Кувайцев, глава города Валерий Савельев и другие официальные лица оценили качество реконструкции улицы Антонова.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщил вице-мэр Юрий Ильин, протяженность реконструированного участка составила более 1,1 км.

«Дорога изменила свои габариты. Число полос движения увеличилось до четырех, ширина тротуаров — до трех метров», — уточнил он.

По словам Юрия Ильина, было проведено переустройство инженерных сетей, налажено стационарное электрическое освещение, установлены остановочные павильоны.

Финансирование работ проводилось за счет средств приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», а также областного и городского бюджетов.

Комментируя увиденное, Иван Белозерцев отметил, что улица Антонова может служить примером современного подхода к организации работ по благоустройству микрорайона.

«Четыре полосы автомобильного движения, удобные пешеходные дорожки, красивые ограждения, наличие ливневой канализации и наружного освещения», — сказал он.

В свою очередь Виктор Кувайцев пояснил, что на этом реконструкция дороги не остановится.

«Будет расширена дорога между домами №16 и №18 до разворотной площадки общественного транспорта, и в дальнейшем предусмотрен ремонт дороги до улицы Нейтральной», — цитирует мэра пресс-служба администрации города.