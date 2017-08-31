В Пензенской области в 2018 году на ремонт дорог направят более 4 млрд. рублей Общество

Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Не менее 4 млрд. рублей планируется направить на ремонт дорог в Пензенской области в 2018 году. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«5,5 млрд. рублей [заложено] на этот год. Работа уже проведена очень большая. Мы идем по графику — мы его установили для себя, он согласован с министерством федеральным. Все задачи по дорогам мы выполняем», — пояснил глава региона в ходе прямой линии в четверг, 31 августа.

Он отметил, что при ремонте используется щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА).

«Это другое качество работ — они более долговечные, но они подороже. Мы на это пошли. Мы делаем дороги, как Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города, которые могут позволить себя это делать. На 2018 год мы также сделаем все для того, чтобы дорожный фонд был достойным. Не менее 4 с лишним млрд. рублей, я полагаю, будет выделено на ремонт дорог», — сказал Иван Белозерцев.