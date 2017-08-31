В Пензе на Центральном рынке разграничили места остановки разных маршрутов Общество

Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Специально разработанная схема расположения автобусов, троллейбусов и маршрутных такси размещена на остановке общественного транспорта «Центральный рынок» в Пензе в четверг, 31 августа.

Фото: Penza-gorod.ru

Таблички с указанием номеров маршрутов и направления их движения закреплены на павильонах, напротив которых будут останавливаться соответствующие транспортные средства.

Это сделано для повышения информированности пассажиров. Ранее многие жители Пензы и гости города испытывали трудности, не зная точно, где именно на протяженной остановке затормозит транспорт, следующий по тому или иному маршруту.

Также эта схема позволит упорядочить движение у остановки.

Ожидается, что предприятия-перевозчики в ближайшее время проведут дополнительные инструктажи с водителями, которым необходимо останавливаться четко в указанных местах, сообщает пресс-служба мэрии.