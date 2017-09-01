В Пензе рожденные от служебных собак щенки прошли испытания на профпригодность
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Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Четыре двухмесячных щенка, рожденные от служебных собак в центре кинологической службы управления МВД России по Пензенской области, прошли первые испытания на пригодность к полицейской работе.
Фото: 58.мвд.рф
Сотрудники правоохранительных органов проверили их реакцию на громкие звуки, в том числе выстрел, на посторонних людей и незнакомые предметы, а также оценили их активность и агрессивность во время игры.
Первые недели жизни щенки провели с матерью, а в настоящее время они живут в вольере.
Каждый из них закреплен за специалистом-кинологом.
Щенков выгуливают и приучают к условиям повседневной служебной деятельности, например, их вывозят в многолюдные места.
В ближайшие десять месяцев питомцев ждет большое количество испытаний на профессиональную пригодность. Если щенки выдержат их достойно, им предстоит обучение в Уфимской школе кинологов МВД России.
По окончании учебы они вернутся в Пензу и начнут нести службу вместе наравне со своими родителями, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.