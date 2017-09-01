В Пензе рожденные от служебных собак щенки прошли испытания на профпригодность Общество

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Четыре двухмесячных щенка, рожденные от служебных собак в центре кинологической службы управления МВД России по Пензенской области, прошли первые испытания на пригодность к полицейской работе.

Фото: 58.мвд.рф

Сотрудники правоохранительных органов проверили их реакцию на громкие звуки, в том числе выстрел, на посторонних людей и незнакомые предметы, а также оценили их активность и агрессивность во время игры.

Первые недели жизни щенки провели с матерью, а в настоящее время они живут в вольере.

Каждый из них закреплен за специалистом-кинологом.

Щенков выгуливают и приучают к условиям повседневной служебной деятельности, например, их вывозят в многолюдные места.

В ближайшие десять месяцев питомцев ждет большое количество испытаний на профессиональную пригодность. Если щенки выдержат их достойно, им предстоит обучение в Уфимской школе кинологов МВД России.

По окончании учебы они вернутся в Пензу и начнут нести службу вместе наравне со своими родителями, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.