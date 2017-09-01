На НТВ вышел сюжет о людях, оставшихся без жилья из-за Леонидовского путепровода Общество

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Сюжет под названием «Жизнь под пензенским мостом: почему дома горожан оказались под автострадой?», посвященный людям, на судьбу которых повлияло строительство путепровода через Суру в рамках федеральной программы по уничтожению запасов химоружия, вышел в эфир телеканала НТВ.

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В частности, в нем рассказывается о сестрах Юлии Эзау и Елены Власенковой, которые фактически остались без жилья.

«В тот момент семья оказалась в сложной ситуации. Отец — хозяин квадратных метров умер от воспаления легких, а городские власти пообещали: «Если не вступите в наследство, дадут жилье по соцнайму». Сестер переселили, но спустя два года выставили на улицу — оказалось, квадратные метры принадлежат военным, часть передислоцировалась, квартиру надо освобождать», — пояснил корреспондент Михаил Чернов.

В сюжете показано, в каком состоянии находится не расселенное до настоящего времени жилье, которое соседствует с построенным мостом — на кирпичных стенах видны большие трещины, а полы внутри прогнили от влаги.

Комментируя положение дел, вице-мэр Пензы Юрий Ильин отметил, что «жить обязательно в аварийном доме не требуется».

«Пожалуйста — мы готовы предоставить на безвозмездной основе помещения маневренного жилищного фонда», — сказал он.

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Однако одна из женщин выразила недоумение по поводу того, что ей из собственного жилья предлагается переехать в маневренное.

В конце сюжета поясняется, что Юлия Эзау и Елена Власенкова вступили в наследство и теперь являются владелицами несуществующего дома, на месте которого построен съезд с моста. Так как регистрация права на недвижимое имущество была произведена уже после сноса дома, мэрия Пензы обратилась в суд с требованием аннулировать выданные свидетельства.

По информации ИА «PenzaNews», материалы находятся в производстве Ленинского районного суда Пензы.

16 августа было вынесено определение о назначении дела к разбирательству. Судебное заседание назначено на четверг, 7 сентября.