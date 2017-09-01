В Пензе дочь милиционера, погибшего во время несения службы, поздравили с Днем знаний Общество

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Председатель общественного совета при управлении МВД России по городу Пензе Владимир Четвериков поздравил с Днем знаний дочь капитана милиции Алексея Кулакова, погибшего при исполнении служебного долга.

Фото: 58.мвд.рф

Он вручил 13-летней Наталье цветы и сертификат в магазин канцелярских товаров, где девушка сможет приобрести необходимые школьные принадлежности.

В новом учебном году она перешла в седьмой класс одной из школ Первомайского района Пензы.

«На протяжении семи лет члены общественного совета при городском управлении поздравляют детей погибших при исполнении сотрудников полиции с началом нового учебного года», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Алексей Кулаков погиб в ночь на 23 октября 2005 года. Он доставил в опорный пункт милиции двоих правонарушителей, которые оказали неповиновение и напали на сотрудника. От полученных травм капитан милиции скончался.