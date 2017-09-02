В Пензе впервые прошел фестиваль сладостей Общество

Пенза, 2 сентября 2017. PenzaNews. Фестиваль «Пензенские сладости», который привлек представителей разных поколений, впервые прошел в Пензе на территории центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в субботу, 2 сентября.

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На двух аллеях были развернуты торгово-выставочные ряды, на которых были представлены выпечка, конфеты, мармелад, халва, лимонад, мед и другие сладости, а также напитки, в том числе лимонад и квас, произведенные в Пензенской области.

На протяжении всего фестиваля на сцене шел концерт с участием молодых танцоров, исполнителей, гимнастов и жонглеров. Шоу-программа чередовалась с конкурсами для детей.

Особенностью мероприятия стало то, что сладости можно было не только купить, но и попробовать бесплатно, поэтому юные гости парка стремились обойти как можно больше презентационных площадок.

Восхищение многих посетителей вызвали изготовленные специально для фестиваля мармеладные медведи весом более 1 кг каждый, которых можно было приобрести за 350 рублей. Тем, кто не планировал их покупать, была предоставлена возможность сфотографироваться с ними.

Также пришедшие смогли принять участие в мастер-классе по росписи пряников и получить бесплатную моментальную фотографию с ростовой куклой.

Кроме того, была организована выставка необычных шляп, в том числе украшенных сладостями. Любой желающий мог примерить аксессуар и сделать снимок на память. Особенный восторг экспозиция вызвала у детей, которые почувствовали себя в образе пирата или сказочного чудовища.

Программа мероприятия в целом была ориентирована на детей.

Для них сотрудники библиотеки для детей и юношества провели костюмированный квест. По его итогам участники получили в подарок продукцию предприятий «Союза пензенских кондитеров».

Вместе с тем много интересного для себя могли найти и взрослые. На аллеях была развернута выставка самоваров из коллекции краеведческого музея, и организована продажа изделий ручной работы, в том числе расписных шкатулок и книг в обложках из натуральной кожи.

Студенты пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции продемонстрировали на арбузах мастерство художественной резки.

Одним из центральных событий фестиваля стала дегустация большого торта. Несмотря на большое количество желающих его попробовать, каждый ребенок получил по небольшому куску.

Как сообщила ИА «PenzaNews» менеджер кластера «Союз пензенских кондитеров» Оксана Есина, предприятия, входящие в объединение, ранее уже неоднократно проводили дегустацию конфет и печенья, а вот бесплатно попробовать изготовленные ими рахат-лукум и торт на фестивале можно было впервые.

«Представлены компании «Ванюшкины сладости», «Софио», «Русский кондитер», группа компаний «Унитрон», «Руспродукт» и «Бековский РПК «Октябрь». В состав кластера входят и другие предприятия, которые не смогли, к сожалению, сегодня принять участие, но мы их представляем — это «Пензенская шоколадная компания», русско-турецкая компания «Кайнак», «Самое вкусное», фабрика «Мирослада». Они нам тоже любезно предоставили свою продукцию», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что мероприятие вызвало неподдельный интерес со стороны жителей Пензы, которые приходили целыми семьями: детей сопровождали не только родители, но и представители старшего поколения — бабушки и дедушки.

«В следующем году мы будем планировать провести его снова», — подчеркнула Оксана Есина.

Организаторами фестиваля сладостей выступили правительство области, мэрия Пензы, ООО «Центр кластерного развития» и ООО «Центр инноваций социальной сферы».