Эксперты рассчитали индекс рынка труда в Пензенской области

Пенза, 3 сентября 2017. PenzaNews. Индекс рынка труда в Пензенской области по итогам 2016 года составил 57,1 балла при максимально возможном значении 100. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами агентства «РИА Рейтинг».
Данный индекс рассчитывался на основе агрегирования ключевых показателей сектора. Он позволяет определить не только уровень занятости в субъекте федерации, но и привлекательность для потенциального сотрудника того или иного региона для трудоустройства и дальнейшей работы.
Полученные результаты свидетельствуют о высокой степени неоднородности ситуации в разных уголках страны.
Значение индекса по итогам 2016 года в России варьируется от 88,8 балла до 9,8 — чем оно выше, тем более благоприятная ситуация на рынке труда.
По сравнению с прошлогодними результатами, пятерка лидеров не изменилась.
Первое место за собой сохранила Москва, второе — Санкт-Петербург. Индекс у них превышает 80 баллов. Третье место с заметным отрывом занимает Московская область — 78,1. В топ-5 также вошли Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 0 71,4 и Татарстан — 67,3.
Во всех регионах-лидерах низкий уровень безработицы, высокая емкость рынка труда, отмечается относительно короткое среднее время поиска работы и высокие зарплаты.
Пензенская область в списке расположилась на 21 месте. Индекс рынка труда по итогам 2016 года лучше, чем годом ранее, когда он составлял 55,1 балла, но хуже, чем в по итогам 2014-го — 61,3 балла.
Индекс рынка труда в регионах РФ рассчитан на основе данных Росстата. Для этого использовалось девять показателей, объединенных в четыре группы.
Для оценки уровня оплаты труда анализировалось отношение среднемесячной начисленной зарплаты к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг.
В группу «Занятость» вошли такие показатели, как уровень безработицы, коэффициент напряженности на рынке труда, среднее время поиска работы, доля безработных, ищущих работу более трех месяцев.
В группу «Условия труда» включены следующие показатели: доля занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. трудящихся.
В группу «Емкость рынка труда» вошли такие показатели, как общее число занятых в экономике и открытых вакансий, а также уровень диверсификации рынка труда.
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