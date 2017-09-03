Эксперты рассчитали индекс рынка труда в Пензенской области Общество

Пенза, 3 сентября 2017. PenzaNews. Индекс рынка труда в Пензенской области по итогам 2016 года составил 57,1 балла при максимально возможном значении 100. Об этом свидетельствуют результаты исследования , проведенного экспертами агентства «РИА Рейтинг».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Данный индекс рассчитывался на основе агрегирования ключевых показателей сектора. Он позволяет определить не только уровень занятости в субъекте федерации, но и привлекательность для потенциального сотрудника того или иного региона для трудоустройства и дальнейшей работы.

Полученные результаты свидетельствуют о высокой степени неоднородности ситуации в разных уголках страны.

Значение индекса по итогам 2016 года в России варьируется от 88,8 балла до 9,8 — чем оно выше, тем более благоприятная ситуация на рынке труда.

По сравнению с прошлогодними результатами, пятерка лидеров не изменилась.

Первое место за собой сохранила Москва, второе — Санкт-Петербург. Индекс у них превышает 80 баллов. Третье место с заметным отрывом занимает Московская область — 78,1. В топ-5 также вошли Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 0 71,4 и Татарстан — 67,3.

Во всех регионах-лидерах низкий уровень безработицы, высокая емкость рынка труда, отмечается относительно короткое среднее время поиска работы и высокие зарплаты.

Пензенская область в списке расположилась на 21 месте. Индекс рынка труда по итогам 2016 года лучше, чем годом ранее, когда он составлял 55,1 балла, но хуже, чем в по итогам 2014-го — 61,3 балла.

Индекс рынка труда в регионах РФ рассчитан на основе данных Росстата. Для этого использовалось девять показателей, объединенных в четыре группы.

Для оценки уровня оплаты труда анализировалось отношение среднемесячной начисленной зарплаты к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг.

В группу «Занятость» вошли такие показатели, как уровень безработицы, коэффициент напряженности на рынке труда, среднее время поиска работы, доля безработных, ищущих работу более трех месяцев.

В группу «Условия труда» включены следующие показатели: доля занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. трудящихся.

В группу «Емкость рынка труда» вошли такие показатели, как общее число занятых в экономике и открытых вакансий, а также уровень диверсификации рынка труда.