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Иван Белозерцев предложил расширить дороги в Пензе за счет разделительных газонов

18:06 | 04.09.2017 | Общество

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Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил рассмотреть возможность расширения дорог в Пензе за счет ликвидации газонов, разделяющих смежные проезжие части, заменив их на специально предусмотренные для этого конструкции.

Иван Белозерцев предложил расширить дороги в Пензе за счет разделительных газонов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, по его словам, такой вариант следует рассмотреть для улицы Чаадаева, через которую можно въехать в город с федеральной трассы М5 «Урал».

«Может быть убрать этот газон, а поставить [конструкции] и за счет этого увеличить пропускную способность», — отметил он во время выезда на отремонтированную улицу Калинина в понедельник, 4 сентября.

Глава региона предложил задействовать освободившееся пространство в том числе для обустройства велодорожек.

«И красиво будет, и чисто, и сразу поменяется город», — сказал Иван Белозерцев.
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