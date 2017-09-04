01:02:46 Вторник, 5 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Губернатор призвал убрать киоски с остановки у «Фортуны» в Пензе

18:51 | 04.09.2017 | Общество

Печать

Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал найти законный способ освободить остановку вблизи торгового центра «Фортуна» в Пензе от нагромождения павильонов, в том числе по выдаче микрозаймов.

Губернатор призвал убрать киоски с остановки у «Фортуны» в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вот эти «Росденьги», «Быстроденьги», эти киоски — надо разобраться, они у нас законно установлены?» — сказал он, обращаясь к мэру Виктору Кувайцеву во время инспекционного выезда на улицу Калинина, где был выполнен ремонт проезжей части.

Глава администрации Пензы пояснил, что эти нестационарные объекты размещены на законных основаниях.

Вместе с тем он сообщил, что разработана концепция по их переносу в другое место.

Читайте также

В Пензе на улице Калинина демонтирован киоск по выдаче микрозаймов

Как отметил Иван Белозерцев, владельцам павильонов необходимо предлагать другие варианты, где они могли бы арендовать необходимые площади, например, в торговых центрах.

«Сейчас много возможностей», — подчеркнул губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», большая концентрация павильонов по выдаче микрозаймов на улице Калинина в Пензе неоднократно вызывала критику со стороны местных жителей и общественников.

В феврале 2014 года активисты всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» провели пикет вблизи торгового центра «Фортуна», где на тот момент функционировало пять таких организаций.

Летом 2016 года один из киосков был демонтирован собственником, а несколько других, в том числе «Легкие бабки», «Срочноденьги», «Быстроденьги», «Росденьги» и «Деньги на прокат», остались на своих местах.
Актуальное
Читайте также
В Пензе за превышение пределов обороны осуждена женщина, зарезавшая отца своего ребенка В некоторых населенных пунктах Кузнецкого района на время ремонта отключат газ
Дело о стрельбе у кафе на улице Калинина в Пензе передано в суд Иван Белозерцев предложил расширить дороги в Пензе за счет разделительных газонов
Полицейские разыскали контейнер, украденный с мусорной площадки в Колышлее В Пензе в 2018 году на «Безопасные и качественные дороги» потратят около 1,5 млрд. рублей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама