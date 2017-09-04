Губернатор призвал убрать киоски с остановки у «Фортуны» в Пензе Общество

Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал найти законный способ освободить остановку вблизи торгового центра «Фортуна» в Пензе от нагромождения павильонов, в том числе по выдаче микрозаймов.

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«Вот эти «Росденьги», «Быстроденьги», эти киоски — надо разобраться, они у нас законно установлены?» — сказал он, обращаясь к мэру Виктору Кувайцеву во время инспекционного выезда на улицу Калинина, где был выполнен ремонт проезжей части.

Глава администрации Пензы пояснил, что эти нестационарные объекты размещены на законных основаниях.

Вместе с тем он сообщил, что разработана концепция по их переносу в другое место.

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Как отметил Иван Белозерцев, владельцам павильонов необходимо предлагать другие варианты, где они могли бы арендовать необходимые площади, например, в торговых центрах.

«Сейчас много возможностей», — подчеркнул губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», большая концентрация павильонов по выдаче микрозаймов на улице Калинина в Пензе неоднократно вызывала критику со стороны местных жителей и общественников.

В феврале 2014 года активисты всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» провели пикет вблизи торгового центра «Фортуна», где на тот момент функционировало пять таких организаций.

Летом 2016 года один из киосков был демонтирован собственником, а несколько других, в том числе «Легкие бабки», «Срочноденьги», «Быстроденьги», «Росденьги» и «Деньги на прокат», остались на своих местах.