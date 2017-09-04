Мэр Пензы проинформировал губернатора о проведенном на улице Калинина ремонте Общество

Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проинформировал губернатора Ивана Белозерцева о ремонтных работах, проведенных на улице Калинина.

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«Асфальтовое покрытие выполнено полностью щебеночно-мастичным асфальтобетоном. При проведении ремонтных работ было обустроено семь остановочных заездных карманов для общественного транспорта. Сегодня планируем установку остановочных павильонов. Также было обустроено девять регулируемых светофорами перекрестков. Девять светофорных объектов в стадии установки», — доложил он в ходе выезда на место в понедельник, 4 сентября.

Виктор Кувайцев добавил, что на всем протяжении участка, охваченного ремонтом, были сохранены парковочные карманы, а также дополнительно оборудовано 60 машиномест.

По его словам, надлежащее качество работ подтверждено экспертным заключением.

«Материалы все применены качественные. Толщина покрытия выдержана. Все уклоны по отводу воды выдержаны — это показали и вчерашние дожди. Мы специально с подрядной организацией наблюдали, как уходит вода», — пояснил мэр.

В свою очередь Иван Белозерцев призвал обращать особое внимание на отвод воды при проектировании дорог в будущем.

«Чтобы во время дождей не собиралась вода», — сказал глава региона.

Он добавил, что также необходимо думать о расширении дорог там, где это возможно.