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Виктор Кувайцев вручил благодарность Юрию Ильину

10:43 | 05.09.2017 | Общество

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Пенза, 5 сентября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев вручил благодарность своему заместителю по городскому хозяйству Юрию Ильину за ответственное отношение к поставленным задачам и эффективное решение вопросов в сфере ЖКХ.

Виктор Кувайцев вручил благодарность Юрию Ильину

Фото: Penza-gorod.ru

«Много нареканий приходится выслушивать от жителей Юрию Олеговичу [Ильину] — и за качество дорог, и за ливневки, и за другое, но есть и много благодарностей от жителей нашего города», — сказал Виктор Кувайцев перед началом аппаратного совещания во вторник, 5 сентября.

Он пояснил, что пензенцы попросили отметить добросовестную работу вице-мэра по реализации федеральных и городских программ по благоустройству.

Присутствующие на совещании поддержали награждение аплодисментами, сообщает пресс-служба мэрии.
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