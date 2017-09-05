Виктор Кувайцев вручил благодарность Юрию Ильину Общество

Пенза, 5 сентября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев вручил благодарность своему заместителю по городскому хозяйству Юрию Ильину за ответственное отношение к поставленным задачам и эффективное решение вопросов в сфере ЖКХ.

Фото: Penza-gorod.ru

«Много нареканий приходится выслушивать от жителей Юрию Олеговичу [Ильину] — и за качество дорог, и за ливневки, и за другое, но есть и много благодарностей от жителей нашего города», — сказал Виктор Кувайцев перед началом аппаратного совещания во вторник, 5 сентября.

Он пояснил, что пензенцы попросили отметить добросовестную работу вице-мэра по реализации федеральных и городских программ по благоустройству.

Присутствующие на совещании поддержали награждение аплодисментами, сообщает пресс-служба мэрии.