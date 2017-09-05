В Пензе губернатор вручил государственные и региональные награды Общество Пенза, 5 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев вручил государственные и региональные награды жителям, показавшим высокие результаты в своей работе и внесшим значительный вклад в развитие Пензенской области. Фотография © PenzaNews Купить фотографию «У каждого за плечами большой жизненный опыт, большая работа, большой труд, большие переживания, но вы те люди, у которых «горит» сердце», — сказал глава региона, обращаясь к собравшимся в ходе церемонии, состоявшейся в губернаторском доме Пензы во вторник, 5 сентября. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов АО «ППО «Электроприбор» Александр Корабельщиков. Звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено начальнику отдела медпомощи детям и службы родовспоможения Минздрава Пензенской области Марине Евстигнеевой. Благодарность президента России объявлена депутату Законодательного собрания Пензенской области Сергею Ванюшину и слесарю механосборочных работ ОАО «НПП «Химмаш-Старт» Алексею Феоктистову. Почетной грамотой Совета Федерации РФ награждены директор центра занятости населения Мокшанского района Галина Конопатина и глава администрации Ленинского района Пензы Надежда Москвитина. Благодарность председателя Совета Федерации РФ объявлена гендиректору ООО «Кувака» Камилю Девликамову, директору мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей Виктору Дружинину, врачу общей практики поликлиники №2 города Пензы Наталье Рязановой, а также преподавателю по классу фортепиано, концертмейстеру детской музыкальной школы №1 Юлии Яшиной. Медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью» удостоен генеральный директор ООО «Бетониум» Сергей Папшев. Звание заслуженного работника образования Пензенской области присвоено директору колледжа пищевой промышленности и коммерции Татьяне Разовой, заслуженного работника промышленности — гендиректору АО «Кермет» Валерию Кузину, культуры — артисту драмы, ведущему мастеру сцены драматического театра имени А.В. Луначарского Сергею Дрожжилову. Почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской» награждены заслуженный учитель РФ Нина Асташина, председатель совета директоров Железнодорожного района Пензы Александр Астахов, гендиректор ОАО «Пензмаш» Славик Мкртчян, гендиректор ООО «24 этаж» Сергей Соболев и член городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Геннадий Тамбовцев. Знак «За отличие в профилактике правонарушений на территории Пензенской области» вручен полковнику внутренней службы, начальнику отдела спецназначения УФСИН России по Пензенской области Дмитрию Макаричеву. Почетной грамоты губернатора Пензенской области удостоены проректор по связям со СМИ и спецпроектам Института регионального развития Александр Кислов, советник ООО «Бетониум» Роман Семенов, председатель пензенской еврейской общины Михаил Цесис, а также шлифовщик стеклоизделий ООО «Бахметьевский завод» Александр Ромадин. Благодарность губернатора Пензенской области объявлена разрисовщику ООО «Бахметьевский завод» Людмиле Кажаевой и начальнику участка выдувных изделий этого же предприятия Елене Чистяковой. Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость