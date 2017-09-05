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В «Спутнике» ликвидирован условный пожар в 12-этажном доме

17:18 | 05.09.2017 | Общество

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Пенза, 5 сентября 2017. PenzaNews. Пожарно-тактическое занятие проведено в доме №10 на улице Олимпийской в городе «Спутник» в селе Засечном Пензенской области во вторник, 5 сентября.

В «Спутнике» ликвидирован условный пожар в 12-этажном доме

Фото: 58.mchs.gov.ru

По легенде, произошло возгорание на кухне в квартире, расположенной на седьмом этаже 12-этажного дома.

В рамках тренировки с помощью автолестницы были эвакуированы «жильцы», в роли которых выступили спасатели. После этого пожарные потушили условное возгорание.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Во взаимодействии с управляющей компанией были отработаны способы и приемы оповещения, спасения и эвакуации людей.

К участию в учениях были привлечены четыре единицы пожарной техники и 12 человек личного состава.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Происходящее вызвало интерес у прохожих и немногочисленных жильцов частично заселенного дома — многие снимали действия спасателей на камеры мобильных телефонов.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области, разбор занятия был проведен на месте. По его итогам сделан вывод, что цели учения достигнуты.
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