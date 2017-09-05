В Засечном у школы установят светофор и ограждения Общество

Пенза, 5 сентября 2017. PenzaNews. Новый светофор и ограждения будут установлены вблизи школы в селе Засечном Пензенской области до 1 октября в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Я уже дал соответствующее поручение, проектно-сметная документация разработана», — сказал он в ответ на просьбу местной жительницы Татьяны Макеевой, которая обратила внимание главы региона на интенсивное движение вблизи образовательной организации в ходе приема граждан в Пензенском районе во вторник, 5 сентября.

Еще одна просьба поступила от Анастасии Нетунаевой, которая ходатайствовала об обустройстве пешеходной дорожки вдоль проезжей части между двумя микрорайонами — «Сурский квартал» и город «Спутник».

«С этим вопросом жители Пензенского района обратились ко мне на прошлой неделе в ходе прямой линии. Дорогу обустраивают. Я дам поручение министерству образования Пензенской области контролировать эти работы с точки зрения создания комфорта, в первую очередь для школьников-пешеходов», — пояснил Иван Белозерцев.

Он добавил, что в следующем году дорога будет расширена и обустроен тротуар, сообщает пресс-служба областного правительства.