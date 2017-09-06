В Пензе компания не смогла взыскать с ушедшей в декрет сотрудницы средства на ее обучение Общество

Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение Октябрьского районного суда Пензы, которым оставлен без удовлетворения иск компании к бывшей сотруднице о взыскании средств на ее обучение из-за невыполнения обязательств по отработке в течение трех лет.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, с женщиной был подписан договор о возмещении ущерба, в соответствии с которым она должна была возвратить потраченные средства на обучение в сумме почти 26 тыс. рублей, однако не доплатила 15 тыс. рублей.

«Суд установил, что 14 ноября 2008 года между организацией и ответчиком был заключен договор на индивидуальную подготовку для получения среднего профессионального образования по специальности «Биохимическое производство». Продолжительность обучения составила 3 года 10 месяцев. Специалист была обязана после получения диплома в месячный срок прибыть в распоряжение заказчика и проработать у него не менее трех лет либо полностью возместить расходы. Заключенный между сторонами договор не содержал таких ограничений по определению периоды срока работы, как нахождение в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, женщина в августе 2012 года была принята на работу, а с марта 2013 года по 24 мая 2016 года она находилась в отпусках по беременности и родам, а также по уходу за первым ребенком.

«9 сентября 2016 года трудовые отношения между сторонами были прекращены по инициативе работника», — добавил представитель суда.

Он отметил, что время нахождения работника в декретном отпуске подлежит включению в трудовой стаж и приравнивается к периоду работы.

«Суд установил, что предусмотренную договором ученичества обязанность отработать на предприятии не менее трех лет ответчик исполнила, и пришел к выводу о необоснованности требований истца», — резюмировал собеседник агентства.