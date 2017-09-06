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Белый медведь в пензенском зоопарке сломал новый буй за 15 минут

13:30 | 06.09.2017 | Общество

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Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Белый медведь, который содержится в пензенском зоопарке, за 15 минут сломал новый буй, купленный ему в качестве игрушки.

Белый медведь в пензенском зоопарке сломал новый буй за 15 минут

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Администрация зоопарка купила два оранжевых буйка диаметром 30 см в качестве игрушек для Белого. Производитель заверил зоологов в том, что изделие обладает повышенной твердостью, долговечностью, стойкостью к воздействию ультрафиолета», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте зверинца.

В нем добавляется, что заместитель директора зоопарка Сергей Зубцов выразил надежду на долгую службу игрушки.

«15 минут! Именно столько смог сопротивляться прочный пластик натиску зубов и когтей полярного медведя. Белый, поднимая тучу брызг, кусал, царапал, ловил, отпускал, подбрасывал, топил и плющил буй собственной массой! Наконец тонкие струйки воды, вытекающие из оранжевых боков игрушки, известили заинтересованных зрителей, о том, что в ней появились дырки», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что после этого медведь вытащил буй на сушу и навалился на него всем телом.

«Но даже сплющенная и прокушенная игрушка еще долго интересовала любопытное животное. Забава мишке понравилась, и он с нетерпением ожидает, когда ему отдадут второй буй», — говорится в сообщении.
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