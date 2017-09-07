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В Пензе пропавший 1 сентября школьник ночевал в подъезде и играл в компьютерном клубе

13:15 | 07.09.2017 | Общество

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Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов нашли 14-летнего юношу, который в День знаний, 1 сентября, ушел из дома на улице Добролюбова в Пензе и не вернулся обратно.

В Пензе пропавший 1 сентября школьник ночевал в подъезде и играл в компьютерном клубе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сотрудники полиции обнаружили подростка в одном из компьютерных клубов города Пензы. Несовершеннолетний пояснил, что несколько дней просто гулял по городу, ночевал в подъезде многоквартирного дома на улице Красной», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что за это время в отношении подростка каких-либо противоправных деяний совершено не было.

По данному факту проводится доследственная проверка.
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