В Пензе пропавший 1 сентября школьник ночевал в подъезде и играл в компьютерном клубе Общество

Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов нашли 14-летнего юношу, который в День знаний, 1 сентября, ушел из дома на улице Добролюбова в Пензе и не вернулся обратно.

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«Сотрудники полиции обнаружили подростка в одном из компьютерных клубов города Пензы. Несовершеннолетний пояснил, что несколько дней просто гулял по городу, ночевал в подъезде многоквартирного дома на улице Красной», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что за это время в отношении подростка каких-либо противоправных деяний совершено не было.

По данному факту проводится доследственная проверка.