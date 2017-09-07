В Пензе 30 сентября пройдет туристский фестиваль «Сурский компас» Общество

Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Фестиваль «Сурский компас», посвященный Всемирному дню туризма, пройдет на берегу пруда в микрорайоне Заря города Пензы в субботу, 30 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Фестиваль объединит много известных спортивных и туристских организаций региона. Каждый будет иметь возможность принять участие в интересных конкурсах, командных и личных состязаниях и получить за это награду. Всех участников ждут захватывающие выступления представителей спортивных, туристических организаций, планируются спортивные квесты», — сообщил ИА «PenzaNews» председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов, добавив, что также намечены мастер-классы и другие мероприятия.

Он отметил, что будут проведены встречи со спортсменами, туристами и спасателями.

«Также запланирована концертная программа с участием авторов-исполнителей туристских песен. В завершение фестиваля будет организован большой праздничный костер, символизирующий закрытие летнего сезона», — пояснил собеседник агентства.

Игорь Пантюшов добавил, что также организаторы предложат участникам фестиваля внести свой вклад в природоохранную деятельность — высадить деревья на «Аллее туристов» и очистить пруд от зарослей.