15:13:33 Четверг, 7 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе 30 сентября пройдет туристский фестиваль «Сурский компас»

14:10 | 07.09.2017 | Общество

Печать

Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Фестиваль «Сурский компас», посвященный Всемирному дню туризма, пройдет на берегу пруда в микрорайоне Заря города Пензы в субботу, 30 сентября.

В Пензе 30 сентября пройдет туристский фестиваль «Сурский компас». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Фестиваль объединит много известных спортивных и туристских организаций региона. Каждый будет иметь возможность принять участие в интересных конкурсах, командных и личных состязаниях и получить за это награду. Всех участников ждут захватывающие выступления представителей спортивных, туристических организаций, планируются спортивные квесты», — сообщил ИА «PenzaNews» председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов, добавив, что также намечены мастер-классы и другие мероприятия.

Он отметил, что будут проведены встречи со спортсменами, туристами и спасателями.

«Также запланирована концертная программа с участием авторов-исполнителей туристских песен. В завершение фестиваля будет организован большой праздничный костер, символизирующий закрытие летнего сезона», — пояснил собеседник агентства.

Игорь Пантюшов добавил, что также организаторы предложат участникам фестиваля внести свой вклад в природоохранную деятельность — высадить деревья на «Аллее туристов» и очистить пруд от зарослей.
Актуальное
Читайте также
Пензенская область получит от государства пять школьных автобусов Жительница Иссы пожаловалась губернатору на отсутствие канализации в двух домах
Режиссер Андрей Соколов встретился с сельскими жителями под Пензой В Пензе пропавший 1 сентября школьник ночевал в подъезде и играл в компьютерном клубе
В Пензе более 2 тыс. детей записались в секции после презентации спортшкол Пензенцам напомнили правила эксплуатации обогревателей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама