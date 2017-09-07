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В Пензе появятся остановки «Дом Мейерхольда» и «Сквер «Семейный»

15:45 | 07.09.2017 | Общество

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Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Название двух остановок общественного транспорта в Пензе будет изменено в ближайшее время. Соответствующее постановление администрации города подписал исполняющий обязанности мэра Сергей Волков.

В Пензе появятся остановки «Дом Мейерхольда» и «Сквер «Семейный»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно тексту документа, остановка «Пензгражданпроект» на улице Володарского будет носить название «Дом Мейерхольда».

Кроме того, остановка «По требованию» на улице Антонова будет переименована в «Сквер «Семейный».

В связи с этим департаменту ЖКХ Пензы поручено установить на павильонах соответствующие таблички.

Управление транспорта и связи города должно внести изменения в реестр и паспорта муниципальных маршрутов, а также проинформировать юрлиц и предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров.
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