В Пензе появятся остановки «Дом Мейерхольда» и «Сквер «Семейный» Общество Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Название двух остановок общественного транспорта в Пензе будет изменено в ближайшее время. Соответствующее постановление администрации города подписал исполняющий обязанности мэра Сергей Волков. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Согласно тексту документа, остановка «Пензгражданпроект» на улице Володарского будет носить название «Дом Мейерхольда». Кроме того, остановка «По требованию» на улице Антонова будет переименована в «Сквер «Семейный». В связи с этим департаменту ЖКХ Пензы поручено установить на павильонах соответствующие таблички. Управление транспорта и связи города должно внести изменения в реестр и паспорта муниципальных маршрутов, а также проинформировать юрлиц и предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров. Нашли ошибку в тексте?

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