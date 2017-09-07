В Пензе появятся остановки «Дом Мейерхольда» и «Сквер «Семейный»
Печать
Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Название двух остановок общественного транспорта в Пензе будет изменено в ближайшее время. Соответствующее постановление администрации города подписал исполняющий обязанности мэра Сергей Волков.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Согласно тексту документа, остановка «Пензгражданпроект» на улице Володарского будет носить название «Дом Мейерхольда».
Кроме того, остановка «По требованию» на улице Антонова будет переименована в «Сквер «Семейный».
В связи с этим департаменту ЖКХ Пензы поручено установить на павильонах соответствующие таблички.
Управление транспорта и связи города должно внести изменения в реестр и паспорта муниципальных маршрутов, а также проинформировать юрлиц и предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров.