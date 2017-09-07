В Пензе приставы арестовали «Land Cruiser» должника Общество

Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Судебные приставы наложили арест на автомобиль «Toyota Land Cruiser», принадлежащий жителю Пензы, который задолжал деньги в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением, а также в виде коммунальных платежей и транспортного налога на общую сумму более 400 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

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«К тому же, оказалось, что гражданин отбывает наказание в местах лишения свободы», — отметила собеседница агентства.

Она пояснила, что из Госавтоинспекции были получены сведения об автомобиле, принадлежащем должнику, который отсутствовал по месту его регистрации.

«По заявлению взыскателя судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об объявлении в розыск имущества мужчины», — сказала Яна Загребельная, добавив, что, как было установлено позднее, машиной пользовались его родственники.

Она сообщила, что теперь будет привлечен специалист для определения рыночной стоимости иномарки и ее последующей реализации в счет погашения задолженности.