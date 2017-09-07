Виктор Кувайцев поддержал инициативу о разбивке сквера у «Воейкова» в Пензе Общество

Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поддержал предложение представителя инициативной группы об обустройстве сквера вблизи дворца единоборств «Воейков», где местные жители готовы провести субботник и высадить деревья.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В этом году нам удалось реализовать несколько проектов по обустройству скверов. Управлением градостроительства и архитектуры администрации города Пензы разработано эскизное предложение сквера в районе дворца единоборств «Воейков». Здесь предполагается устроить пешеходные дорожки и бульвар, посадить деревья и кустарники, разместить малые архитектурные формы, выполнить установку парковых светильников», — сообщил мэр в ходе приема граждан в четверг, 7 сентября.

Он поручил главе администрации Первомайского района Пензы Лидии Беляковой организовать сход граждан, на котором обсудить детали реализации проекта, а при проведении уборки территории обеспечить жителей необходимой техникой и посадочным материалом.

«При благоустройстве скверов и других общественных пространств для нас важны инициатива и участие жителей», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.