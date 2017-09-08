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Корреспондент ИА «PenzaNews» удостоена благодарности за освещение деятельности судов

16:22 | 08.09.2017 | Общество

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Пенза, 8 сентября 2017. PenzaNews. Корреспондент информационного агентства «PenzaNews» Людмила Мизина удостоена благодарности Пензенского областного суда и регионального управления судебного департамента за компетентность и аналитический взгляд при освещении наиболее социально важных аспектов деятельности учреждений судебной системы.

Корреспондент ИА «PenzaNews» удостоена благодарности за освещение деятельности судов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего в рамках церемонии, состоявшейся в облсуде в пятницу, 8 сентября, и приуроченной к Международному дню солидарности журналистов, были отмечены девять работников пензенских СМИ.

Обращаясь к собравшимся, председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов поблагодарил их за работу.

«Хочу пожелать вам успехов, профессиональной удачи и побольше репортажей — актуальных и интересных», — сказал он.

В свою очередь начальник управления судебного департамента в Пензенской области Алексей Кардаков пожелал журналистам новых творческих свершений.

«Чтобы работа, как бы она ни была привычна, обыдена, ежедневно приносила всегда какую-то определенную новизну, творческие находки», — добавил он.

Алексей Кардаков выразил особую признательность представителям СМИ за освещение открытия нового здания Железнодорожного районного суда Пензы.

«Когда смотришь на картинке, на экране, думаешь: «Даже лучше, чем в жизни было: все торжественно, все красивые», — отметил начальник управления судебного департамента.
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