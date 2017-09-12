В Кузнецке фирма выплатит 130 тыс. рублей травмированному на производстве работнику Общество

Кузнецк, 12 сентября 2017. PenzaNews. Компания «Яснополянские строительные материалы» выплатит жителю Кузнецка Пензенской области 130 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, 54-летний мужчина получил увечье правой руки в ноябре 2015 года, что было квалифицировано экспертом как вред здоровью средней тяжести.

«Суд пришел к выводу о наличии в действиях работодателя существенных нарушений требований охраны труда. При этом в действиях работника была усмотрена грубая неосторожность, повлиявшая на сумму возмещения. При определении размера компенсации морального вреда учитывались добровольно выплаченные ответчиком 40 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что компания обжаловала решение Кузнецкого районного суда, однако оно было оставлено без изменения апелляционной инстанцией.