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В Кузнецке фирма выплатит 130 тыс. рублей травмированному на производстве работнику

11:01 | 12.09.2017 | Общество

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Кузнецк, 12 сентября 2017. PenzaNews. Компания «Яснополянские строительные материалы» выплатит жителю Кузнецка Пензенской области 130 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве.

В Кузнецке фирма выплатит 130 тыс. рублей травмированному на производстве работнику. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, 54-летний мужчина получил увечье правой руки в ноябре 2015 года, что было квалифицировано экспертом как вред здоровью средней тяжести.

«Суд пришел к выводу о наличии в действиях работодателя существенных нарушений требований охраны труда. При этом в действиях работника была усмотрена грубая неосторожность, повлиявшая на сумму возмещения. При определении размера компенсации морального вреда учитывались добровольно выплаченные ответчиком 40 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что компания обжаловала решение Кузнецкого районного суда, однако оно было оставлено без изменения апелляционной инстанцией.
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