Владимир Христолюбов приступил к работе в должности главы пензенского отделения ФСС Общество

Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Владимир Христолюбов, назначенный на пост управляющего пензенским региональным отделением Фонда социального страхования РФ, приступил к работе в новой должности во вторник, 12 сентября.

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Нового руководителя коллективу представил заместитель председателя ФСС РФ Андрей Селиванов.

Он обратил внимание на богатый опыт работы Владимира Христолюбова на руководящих должностях, который в течение многих лет возглавлял Пензенскую таможню, а также работал замминистра строительства и дорожного хозяйства региона.

«Владимир Христолюбов назначен на должность управляющего приказом председателя Фонда социального страхования Российской Федерации №402 от 7 сентября 2017 года. Он сменил на этом посту Владимира Антошина, ранее возглавлявшего региональное отделение и ушедшего на заслуженный отдых», — сообщила ИА «PenzaNews» консультант-руководитель группы по связям с общественностью пензенского регионального отделения ФСС России Марина Горячева.