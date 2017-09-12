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В Пензенской области провели акцию «Не паркуй ребенка»

18:54 | 12.09.2017 | Общество

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Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции Лунинского района Пензенской области провели акцию «Не паркуй ребенка», в ходе которой призвали не оставлять детей без присмотра в автотранспорте.

В Пензенской области провели акцию «Не паркуй ребенка»

Фото: Gibdd.ru

«Большинство взрослых даже не подозревают, к каким последствиям может привести такая беспечность. Несчастные случаи с детьми, оставленными в автомобиле, происходят не так уж и редко. К примеру, ребенок может запутаться в ремнях безопасности. Кроме того дети, оставленные одни в машине, часто перебираются за руль и начинают играть», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что особую опасность представляет жаркая погода, так как машина, оставленная на солнцепеке, быстро нагревается.
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