В Пензенской области провели акцию «Не паркуй ребенка» Общество

Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции Лунинского района Пензенской области провели акцию «Не паркуй ребенка», в ходе которой призвали не оставлять детей без присмотра в автотранспорте.

Фото: Gibdd.ru

«Большинство взрослых даже не подозревают, к каким последствиям может привести такая беспечность. Несчастные случаи с детьми, оставленными в автомобиле, происходят не так уж и редко. К примеру, ребенок может запутаться в ремнях безопасности. Кроме того дети, оставленные одни в машине, часто перебираются за руль и начинают играть», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что особую опасность представляет жаркая погода, так как машина, оставленная на солнцепеке, быстро нагревается.