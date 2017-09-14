Автомобиль жительницы Шемышейского района продадут по решению суда из-за невыплаты кредита Общество

Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Шемышейский районный суд Пензенской области взыскал с женщины задолженность по кредитному договору, расходы по оплате государственной пошлины, а также обратил взыскание на ее автомобиль «Lada Granta» путем продажи с публичных торгов из-за несвоевременных выплат по кредиту.

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«АО «ЮниКредит Банк» обратилось в суд с иском, указав, что в феврале 2016 года компания предоставила ответчице кредит в размере 353 тыс. 773 рубля под 8,83% годовых на срок до февраля 2019 года для оплаты не более 79,94% стоимости автомобиля «Lada Granta». По условиям договора заемщик передала транспортное средство в залог банка в обеспечение исполнения обязательств по погашению задолженности», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Шемышейского районного суда.

Он уточнил, что женщина ненадлежащим образом исполняла принятые на себя обязательства по уплате кредита, в связи с чем образовалась задолженность.

«Решение суда о взыскании с ответчицы денег не вступило в законную силу», — добавил собеседник агентства.