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В Пензенской области за восемь месяцев родились почти 1,3 тыс. третьих и последующих детей

11:33 | 14.09.2017 | Общество

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Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. 1 тыс.267 третьих и последующих детей родились в Пензенской области за восемь месяцев 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

В Пензенской области за восемь месяцев родились почти 1,3 тыс. третьих и последующих детей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В 2017 году ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в размере 8 тыс. 960 рублей выплачено на более чем на 6 тыс. человек», — уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что общая сумма направленных на это средств составила 380,2 млн. рублей, из них 184,8 млн. рублей — из федерального бюджета.

«Пособие выплачивается с января 2013 года. За это время в семьях региона 8 тыс. 387 детей родились третьими и последующими», — резюмировали в Минтруда.
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