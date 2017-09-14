Стала известна программа пензенского фестиваля «Сурский компас» Общество

Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Программа фестиваля «Сурский компас», который состоится на берегу пруда в микрорайоне Заря города Пензы в субботу, 30 сентября, сформирована.

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Начало мероприятию в 11.00 положит экологическая акция по высадке деревьев и очистке пруда от зарослей. Затем в 12.00 состоится торжественная церемония его открытия, в ходе которой состоятся награждение активистов по итогам деятельности за 2017 год и посвящение в туристы.

В рамках мероприятия запланированы консультации и беседы с пензенскими спортсменами, туристами и спасателями, а также концертная программа с участием авторов-исполнителей.

Также будет организован лабиринт, волейбольная площадка и занятия по геокешингу — туристической игре с применением спутниковых навигационных систем.

С 15.00 до 17.00 пройдут командные соревнования по преодолению полосы препятствий и плаванию на катамаранах. Затем с 18.00 до 19.00 под открытым небом будет организован просмотр фильмов, посвященных туристской деятельности.

В завершение фестиваля будет организован большой костер, символизирующий закрытие летнего сезона, и дискотека.

Планируется, что в мероприятии примут участие туристские клубы и просто заинтересованные жители Пензенской области.