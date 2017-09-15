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В Пензе пройдет международный форум, посвященный президентской программе

08:45 | 15.09.2017 | Общество

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Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. Международный форум «Президентская программа: люди — проекты — бизнес — успех» пройдет на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 21 сентября. Соответствующее распоряжение правительства региона подписал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензе пройдет международный форум, посвященный президентской программе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Кроме того, на следующий день, 22 сентября, в пензенском областном драмтеатре имени А.В. Луначарского будет организовано торжественное мероприятие, посвященное 20-летию президентской программы.

Организатором форума определен Институт регионального развития Пензенской области.

Согласно плану проведения мероприятия, в нем примут участие руководитель проектов германского общества GIZ Изольда Хайнц, директор АНО «Японский центр» Хамано Митихиро и директор «Японского центра» в Нижнем Новгороде Сатакэ Акихико.

Ожидается, что гости мероприятия, помимо рабочих встреч, посетят государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» в Белинском районе.
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