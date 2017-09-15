Зенитчики ЦВО, в том числе из Пензенской области, провели более 20 пусков боевых ракет Общество

Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. Военнослужащие Центрального военного округа, в том числе из Пензенской области, провели более 20 пусков боевых ракет из зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» и «Тор-М1» во время учений на полигоне Капустин Яр в Астраханской области в ночь на пятницу, 15 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ЦВО.

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«Военнослужащие успешно отражали «нападение с воздуха» на расстояниях до 50 км и не позволили нанести ущерб прикрываемым объектам. Стрельба велась по мишеням, имитировавшим бомбардировщики и крылатые ракеты противника», — пояснили в пресс-службе.

В ЦВО добавили, что военнослужащие также провели стрельбы из комплексов «Стрела-10», «Тунгуска» и «Игла».

«Учение являлось заключительным этапом лагерного сбора. В нем принимали участие около 1 тыс. зенитчиков ЦВО из Пензенской, Самарской и Оренбургской областей», — уточнили в пресс-службе.