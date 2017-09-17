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Мэр Пензы поблагодарил работников леса за преданность делу

10:18 | 17.09.2017 | Общество

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Пенза, 17 сентября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поблагодарил работников леса за преданность делу в их профессиональный праздник, который отмечается в воскресенье, 17 сентября.

Мэр Пензы поблагодарил работников леса за преданность делу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Выражаю вам благодарность за самоотверженность, любовь и преданность делу, плодотворную и ответственную работу, а также выражаю искреннюю признательность ветеранам лесного хозяйства и лесной промышленности», — отметил он.

Мэр добавил, что лес, который является одним из главных национальных достояний, требует к себе особого бережного отношения.

«Вы как никто другой знаете, что это богатство должно использоваться рационально, ведь от него зависит наше настоящее и в первую очередь будущее», — уточнил Виктор Кувайцев.

Глава администрации призвал жителей Пензы наряду с работниками отрасли сохранять парки, скверы и леса, относиться к окружающей природе с заботой.

«В этот праздник желаю всем крепкого здоровья, семейного тепла, мира, благополучия и самого главного — всегда идти по жизни верною тропой!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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