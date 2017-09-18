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В Кузнецке стартовал конкурс детских работ «Я верю тебе, папа!»

17:34 | 18.09.2017 | Общество

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Кузнецк, 18 сентября 2017. PenzaNews. IV городской конкурс детских творческих работ «Я верю тебе, папа!» стартовал в Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке стартовал конкурс детских работ «Я верю тебе, папа!»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем могут принять участие студенты средних специальных учебных заведений, школьники, учащиеся учреждений дополнительного образования, а также воспитанники детсадов.

Конкурс будет проводиться по номинациям: «Красный свет — дороги нет!», «На дороге не спеши, чтобы не было беды!», «Папа, не пей за рулем!», «Выехал на дорогу — пристегнись!», «Полиция на страже дорог».

Работы могут быть выполнены в форме рассказа или послания водителям, компьютерного коллажа или мультимедийной презентации, рисунка, фотографии, а также поделок из любого материала.

Как сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка, итоги конкурса будут подведены 19 ноября.
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