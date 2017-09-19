Глава администрации Башмаково оштрафован за невыполнение требований прокурора Общество

Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Глава администрации рабочего поселка Башмаково Пензенской области Александр Поляков оштрафован на 3 тыс. рублей за умышленное невыполнение требований прокурора.

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«Основанием для этой меры явилось умышленное неисполнение чиновником требований прокуратуры района об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов, выразившемся в отсутствии парковочных мест для инвалидов у муниципальных учреждений», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что решение суда в законную силу не вступило.

«Устранение нарушений прав инвалидов находится на контроле прокуратуры района. В настоящее время изготавливаются знаки, а также разрабатывается проект их установки», — резюмировала собеседница агентства.