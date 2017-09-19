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На Привокзальной площади снесли магазин «Пензенские сувениры»

12:27 | 19.09.2017 | Общество

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Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Нестационарной торговый объект «Пензенские сувениры», более 10 лет находившийся на Привокзальной площади областного центра, снесен. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На Привокзальной площади снесли магазин «Пензенские сувениры»

Фото: Penza-gorod.ru

Индивидуальный предприниматель осуществлял там деятельность на основании договора аренды земельного участка с управлением муниципального имущества администрации Пензы.

Ему была направлена претензия с указанием срока расторжения соглашения. По истечении этого времени, 18 сентября, собственник начал демонтаж объекта.

Учитывая ассортимент реализуемой продукции, важность и необходимость подобных объектов на территории города Пензы еще 18 мая в адрес начальника вокзала станции Пенза-I Юрия Гришина было направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность продажи сувенирной продукции предпринимателя и других товаров, в здании станции.

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе переговоров договоренность была достигнута, и 15 июля предприниматель заключил договор с администрацией вокзала, в соответствии с которым торговля из магазина переведена в здание.
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