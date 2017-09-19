На Привокзальной площади снесли магазин «Пензенские сувениры» Общество

Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Нестационарной торговый объект «Пензенские сувениры», более 10 лет находившийся на Привокзальной площади областного центра, снесен. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

Индивидуальный предприниматель осуществлял там деятельность на основании договора аренды земельного участка с управлением муниципального имущества администрации Пензы.

Ему была направлена претензия с указанием срока расторжения соглашения. По истечении этого времени, 18 сентября, собственник начал демонтаж объекта.

Учитывая ассортимент реализуемой продукции, важность и необходимость подобных объектов на территории города Пензы еще 18 мая в адрес начальника вокзала станции Пенза-I Юрия Гришина было направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность продажи сувенирной продукции предпринимателя и других товаров, в здании станции.

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе переговоров договоренность была достигнута, и 15 июля предприниматель заключил договор с администрацией вокзала, в соответствии с которым торговля из магазина переведена в здание.